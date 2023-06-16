Неожиданно: Аль Пачино назвал новорожденного сына древним именем

Пожилой родитель совершил первые прогулки с коляской по Лос-Анджелесу.

Звезде фильма «Лицо со шрамом» Аль Пачино в апреле исполнилось 83 года. Однако, несмотря на свой преклонный возраст, он стал отцом в четвертый раз.

Ребенка американскому актеру родила 29-летняя кинопродюсер Нур Альфаллах. Мальчику дали необычное имя — Роман, сообщило издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

«Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллы родился сын, которого назвали Роман Пачино», — заявил представитель артиста.

Пожилой родитель уже совершил первые прогулки с коляской по Лос-Анджелесу. У звезды есть трое детей от разных женщин: Джулия Мария, которой уже 34 года, а также близнецы Антон и Оливия, рожденные в 2001-м.

Аль Пачино и Нур Альфаллах вместе чуть больше года. Сначала актер отрицал факт отцовства, так как был уверен, что бесплоден. Он даже заставил девушку сделать ДНК-тест, который подтвердил, что знаменитость ожидает наследника.

Прежде Альфаллах была в отношениях с Миком Джаггером: на тот момент музыканту было 74, а ей — всего 22 года. В прошлых интервью девушка отмечала, что разница в возрасте ее не смущала.

В 2018 году она встречалась с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 60 лет. Сама брюнетка выросла в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе и училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета.

После окончания высшего учебного заведения она устроилась кинопродюсером. В настоящее время Альфаллах — вице-президент компании Lynda Obst Productions (Sony).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие известные актеры стали отцами после 70 лет.