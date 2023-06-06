Думал, что бесплоден: какие известные актеры стали отцами после 70 лет

Недавно интернет взорвала новость о том, что 83-летний Аль Пачино ждет ребенка от 29-летней возлюбленной кинопродюсера Нур Альфаллы.

Сначала он отрицал факт отцовства, но на днях девушка сделала ДНК-тест, который подтвердил, что звезду фильма «Лицо со шрамом» ожидает новый наследник. Какие еще известные личности стали отцами после 70 лет?

Аль Пачино, станет отцом в 83 года

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Издание TMZ пишет, что пару месяцев назад звезда даже не подозревал, что его девушка беременна. Пачино был уверен, что из-за проблем со здоровьем он бесплоден.

Артист даже попросил Нур сделать ДНК-тест, который показал, что ребенок действительно его. Прежде она была в отношениях с Миком Джаггером: на тот момент музыканту было 74, а ей — всего 22 года.

Говоря о романе с музыкантом, та отмечала, что разница в возрасте ее не смущала. В 2018 году девушка встречалась с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 60 лет.

А чуть позже ее видели на свиданиях с 49-летним владельцем хостелов — Эли Ротом. Нур выросла в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе и училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета.

После окончания высшего учебного заведения она устроилась работать кинопродюсером. В настоящее время Альфалла — вице-президент компании Lynda Obst Productions (Sony).

Всего у Аль Пачино трое детей — первая дочь Джули Мари родилась в 1989 году. Мать девочки — тренер по актерскому мастерству Яна Тарранта.

После этого с 1997 по 2003 годы Пачино был в отношениях с актрисой Беверли Д’Анджело. Она подарила ему двойняшек — Антона и Оливию.

Роберт Де Ниро, стал отцом в 79 лет

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В этом году Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз. У голливудской звезды родилась дочь. Мать девочки — Тиффани Чен, тренер по боевым искусствам.

Актер познакомился со спортсменкой на съемках фильма «Стажер» в 2015 году. В этом проекте она сыграла инструктора по тай-чи, которая по сценарию картины помогала персонажу Де Ниро.

45-летняя избранница актера поддерживает его стремление к постоянным съемкам. У звезды есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: 55-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. Старшую дочь актер удочерил.

Долгое время знаменитость жил в фактическом браке с моделью Туки Смит. В 1995 году суррогатная мать родила звездам близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. Сейчас им по 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у актера есть 25-летний сын Эллиот и 11-летняя дочь Хелен.

Ричард Гир, стал отцом в 70 лет

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В 2020 году Гир стал многодетным отцом — на свет появился его третий сын. На матери ребенка — модели Алехандре Сильве — артист женат с 2018-го.

У супругов есть двое детей — в 2019 году у них родился сын Александр. Жена Гира откровенничала, что прежде чем публично рассказать о рождении ребенка, она получила благословение на это от Далай-ламы — партнеры исповедают буддизм.

В 2020 году у супругов родился еще один сын — имя мальчика знаменитости держат в секрете. Также у Гира есть сын Гомер, рожденный в 2000 году в браке с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл. Супруги были вместе до 2016 года.

Евгений Петросян, стал отцом в 74 года

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В 2020-м у юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой, которая младше артиста на 44 года, родился сын Ваган. Мальчика назвали так в честь дедушки.

Сначала Брухунова была для комика просто коллегой, а в 2013 году их отношения переросли в роман. На тот момент Петросян был женат на Елене Степаненко.

Также у юмориста есть дочь Викторина, которая родилась в первом браке. Сейчас ей 55 лет.

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