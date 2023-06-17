Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 35 0

МЧС: вертолет совершил аварийную посадку под Якутском из-за отказа редуктора винта

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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На борту во время ЧП находился 21 пассажир.

Под Якутском вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает МЧС.

По последним данным источника 5-tv.ru, причиной аварийной посадки стал отказ редуктора основного винта.

На борту вертолета находился 21 пассажир и четыре члена экипажа. Предварительно, погибших и пострадавших нет, к месту ЧП уже едут спасатели МЧС и региональной поисково-спасательной базы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана.

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