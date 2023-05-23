Вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 2 049 0

На борту в момент ЧП находились три члена экипажа.

Вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В аэропорту Магадана совершил аварийную посадку вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Эксклюзивная информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

По словам источника, пилот обнаружил задымление в кабине. После этого было принято экстренное решение сажать крылатую машину. Всего на борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал. По факту экстренной посадки проводится служебная проверка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что при крушении вертолета в Клинцах в Брянской области пострадала женщина. Также были частично разрушены пять домов.

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Вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана

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