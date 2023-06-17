Годовалая дочка Натальи Фриске показала себя хозяйкой на кухне

Малышка еще не научилась ходить, но уже познает мир.

Сестра Жанны Фриске Наталья показала видео со своей дочерью. Трогательными кадрами молодая мама поделилась в собственном блоге.

Экс-солистка «Блестящих» выложила небольшой ролик, в котором малышка по имени Луна роется в кухонном шкафу. Девочка еще не научилась ходить, но уже помогает маме по кухне.

Это не первый раз, когда девушка публикует подобные видео. Молодая мама часто проводит время с ребенком и регулярно делится с подписчиками успехами девочки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что недоброжелатели сравнили Наталью Фриске с ее покойной сестрой. Они заявили, что девушка уступает покойной сестре в красоте. Артистка призналась, что часто сталкивается с хейтом в свой адрес. Однако к подобным гадостям девушка уже привыкла.

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