Годовалая дочка Натальи Фриске показала себя хозяйкой на кухне

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Алексей Панков
Алексей Панков 56 0

Наталья Фриске показала видео с дочерью на кухне

Фото, видео: Instagram* / friske_natalia; 5-tv.ru

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Малышка еще не научилась ходить, но уже познает мир.

Сестра Жанны Фриске Наталья показала видео со своей дочерью. Трогательными кадрами молодая мама поделилась в собственном блоге.

Экс-солистка «Блестящих» выложила небольшой ролик, в котором малышка по имени Луна роется в кухонном шкафу. Девочка еще не научилась ходить, но уже помогает маме по кухне.

Это не первый раз, когда девушка публикует подобные видео. Молодая мама часто проводит время с ребенком и регулярно делится с подписчиками успехами девочки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что недоброжелатели сравнили Наталью Фриске с ее покойной сестрой. Они заявили, что девушка уступает покойной сестре в красоте. Артистка призналась, что часто сталкивается с хейтом в свой адрес. Однако к подобным гадостям девушка уже привыкла.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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