Президент ЮАР Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Президент ЮАР представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов

Президент ЮАР Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по Украине

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Лидеры «черного континента» предлагают немедленное начало переговоров и установление мира дипломатическим путем.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса озвучил детали плана мирного урегулирования конфликта на Украине, который накануне делегация лидеров африканских стран представила главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

План включает десять инициатив, среди которых: достижение мира дипломатическим путем, начало переговоров как можно скорее и взаимная деэскалация конфликта.

Также план африканских лидеров предусматривает обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для всех стран, обеспечение транспортировки зерна и удобрений Россией и Украиной.

Наконец, последние четыре пункта включают гуманитарную поддержку жертв войны, решение вопроса обмена военнопленных и возвращения детей, послевоенное восстановление и помощь пострадавшим и более тесное взаимодействие со странами Африки.

В эти минуты в Константиновском дворце Петербурга проходит встреча президента РФ Владимира Путина с главами стран Африки. В составе делегации в Россию приехали лидеры ЮАР, Коморских островов, Сенегала и Замбии, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Конго и Уганды. Одна из главных тем встречи — пути урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг инициативы лидеров стран Африки по мирному урегулированию конфликта с Россией.

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