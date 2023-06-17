В Петербурге проходит встреча Путина с представителями африканских стран

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 109 0

Делегация государств «черного континента» прибыла в Северную столицу из Киева, где встречалась с главой киевского режима Зеленским.

В Петербурге проходит встреча Путина с представителями африканских стран

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В Константиновском дворце Петербурга началась встреча президента РФ Владимира Путина с главами стран Африки. В составе делегации в Россию приехали лидеры ЮАР, Коморских островов, Сенегала и Замбии, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Конго и Уганды.

В Петербург лидеры стран «черного континента» прибыли после визита в Киев, где они представили президенту Украины Владимиру Зеленскому свои инициативы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они не стали разглашать детали своего плана до встречи с российским руководством, однако, по словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, их посыл заключается в необходимости завершить конфликт как можно скорее — «до того, как все будет потеряно».

В свою очередь глава киевского режима фактически отверг мирные предложения африканцев о переговорах с Россией. Зеленский заявил, что переговоры с Москвой сейчас бесполезны, так как она должна сначала вывести свои войска. По его словам, прекращение огня приведет лишь к заморозке боевых действий, а новые Минские соглашения украинцам не нужны. Также глава Незалежной заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, планирующих посетить Россию для переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин планирует принять делегацию глав африканских государств для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса.

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