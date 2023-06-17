Дмитрий Маликов рассказал, что даже спустя 30 лет брака ссорится с женой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Певец пожаловался, что о нем распространяют много слухов.

Дмитрий Маликов рассказал, что даже спустя 30 лет брака ссорится с женой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал, что его отношения с супругой нельзя назвать идеальными. Они могут сильно поругаться, но все семейные ссоры пары не выходят дальше их дома.

«У нас эти скандалы, интриги и громкие разводы тоже случаются, но в рамках нашего забора. На самом деле, просто надо любить друг друга и прощать, быть великодушным. Ну и чтобы, так сказать, желалось», — признался Дмитрий Маликов.

Певец в браке уже 30 лет. С женой Еленой они воспитывают дочь Стефанию и сына Марка. 

Народный артист также отметил, что к его персоне приписывали много нелепых слухов. Его обвиняли в побеге из России. Певец же заявил, что он прирос к этой стране и никуда отсюда не уедет. Кто-то распространял слухи о том, что Маликов умер. Кроме того, его дочь Стефанию обвиняли в том, что она, якобы, осквернила могилу Владимира Высоцкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самом необычном полете Дмитрия Маликова.

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