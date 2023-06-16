С Киркоровым и чемоданом денег: Маликов рассказал о самом необычном полете

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» рассказал об особенностях функционирования шоу-бизнеса в последнем десятилетии XX века.

Народный артист РФ Дмитрий Маликов признал в Филиппе Киркорове большую звезду, когда в 90-е годы увидел в самолете его чемодан с деньгами.

«Помню долгие гастроли по Сибири. В одном из перелетов я оказался в самолете с Киркоровым — у него тоже был большой тур. В те годы банковские карты еще не вошли в обиход, гонорар платили налом. И я, как и все, вез в сумке, в ручной клади, наличку — приличный такой пакет. А потом вижу: директор Филиппа тащит в салон большой чемодан. И ясно, что там деньги. Я уже тогда понял, что Филипп — большая звезда», — цитирует артиста издание 7Дней.ru.

Киркорова и других артистов часто пытались обмануть и не платить деньги за концерт. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» добавил, что в 1990-е годы артистов часто обманывали и не выплачивали гонорары за выступление. Тогда еще не была распространена предоплата — деньги отдавали непосредственно перед концертом.

«Летишь из Москвы часов шесть, приезжаешь на площадку, зал полон, уже надо выходить на сцену, а гонорар „вот прямо сейчас поднесут…“ Понимаешь, что могут обмануть. Но я человек добрый и, когда вижу в зале влюбленные глаза девушек, не могу не выступить. Подумаешь: „Ну ладно, что-то да дадут“ — и выходишь на сцену», — вспомнил певец.

Он также отметил, что после концертов либо не платили вовсе, либо меньше оговоренного. А еще бывало, что директор артиста вступал в сговор с организаторами мероприятия, чтобы не платить своему протеже, а забрать деньги себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 53-летний Маликов признался в желании в третий раз стать отцом.