Уличная ссора в Петербурге переросла в суровый бой на шампурах с кровопролитием

Участники конфликта сражались на глазах их жен и детей.

Уличная драка на проспекте Героев в Санкт-Петербурге окончилась госпитализацией одного из участников. В ход пошли бутылки и даже шампуры, оказавшиеся у разгоряченных мужчин под рукой. По рассказам очевидцев, потасовка завязалась между прохожими, неизвестно, были ли они знакомы раньше. Неясно также, что они не поделили и почему вдруг бросились друг на друга с импровизированным оружием.

Свидетель инцидента сообщил, что с одной стороны конфликта были двое молодых мужчин с женами и детьми в колясках. С другой — еще двое молодых людей. Позже их друзья подъехали на место драки, но уже не смогли повлиять на исход — тяжелое ранение. Группа начала бурно ссориться возле автобусной остановки, звучали брань и личные оскорбления. Один из «семейных» сначала бросил в противника стеклянную бутылку, потом взял в руки шампур и пошел в атаку.

Женщины кричали и просили своих мужчин успокоиться. Одна из них отчаянно бросилась вслед за мужчиной с шампуром, пытаясь его остановить. В результате упала, вцепилась в его брюки, стянула их и была затоптана. Поправив одежду, тот продолжил преследование врага, а когда настиг — несколько раз ударил своим оружием. Пострадавшего увезла в больницу карета скорой помощи. Он был в сознании, но весь окровавлен.

Нападавшего «мушкетера» и его друзей увезли в отдел полиции. Правоохранители выясняют причины конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте в Ленобласти — после ссоры мужчина несколько раз переехал пожилую женщину на своем автомобиле.