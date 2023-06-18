Захвативший отделение банка в Астане налетчик удерживает в заложниках семь человек

Вооруженный налетчик, захвативший отделение банка Kaspi в столице Казахстана, удерживает в заложниках семь человек. Об этом сообщили в местной полиции.

«Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек. Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе полиции.

Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы из отряда «Арлан». Стражи правопорядка пытаются справиться своими силами — военнослужащих к операции не привлекали.

В пресс-службе банка Kaspi ранее сообщили, что в захваченном отделении находятся только сотрудники, клиентов нет. Район вокруг банка оцеплен, идет эвакуация жильцов дома, в котором расположено отделение.

О самом налетчике и его мотивах достоверно ничего неизвестно. По предварительным данным, он вооружен пистолетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти попросили жителей Астаны сохранять спокойствие в связи с захватом отделения банка.