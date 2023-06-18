Икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 19 июля

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Пребывание иконы «Троица» в храме Христа Спасителя продлили на месяц

Икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 19 июля

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Православные смогут поклониться произведению российского иконописца на празднике преподобного Сергея Радонежского.

Министерство культуры выполнили просьбу Русской православной церкви (РПЦ) и икона Андрея Рублева «Святая Троица» будет оставаться в храме Христа Спасителя до 19 июля.

Представители РПЦ попросили Минкультуры о продлении такой возможности, чтобы верующие могли поклониться иконе на празднике преподобного Сергея Радонежского. Об этом рассказали в ведомстве.

Также в Министерстве культуры отметили, что икона находится в стабильном состоянии, температура в храме приемлемая, так что «Троица» не должна пострадать. При всем этом за иконой наблюдают эксперты. «Троица» находится в специальной капсуле, которая поддерживает режим необходимой влажности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что верующие собрались у храма Христа Спасителя, чтобы поклониться «Святой Троице». Православные выстроились в огромную очередь, чтобы взглянуть на икону и отдать ей почести. Известно, что «Троицу» доставили на специальных автомобилях с пневматической подвеской, с климат-контролем и различными системами безопасности.

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Икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 19 июля

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