Четырехлетний малыш без вести пропал после падения в горную реку Абхазии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 82 0

Четырехлетнего мальчика унесло течением реки Гега в Абхазии

Четырехлетний малыш без вести пропал после падения в горную реку Абхазии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Более 50 спасателей ищут ребенка.

В Абхазии спасатели и волонтеры активно ищут четырехлетнего мальчика, который упал в горную реку Гега.

«Четырехлетнего Александра, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск, Республика Беларусь, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в районе Гегского водопада», — сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Ребенок упал в реку вечером 17 июня. Операция по поиску длилась всю ночь и продолжается до сих пор. В спасательный отряд вошло более 50 специалистов из Сухумы, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На место происшествия выехал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья из Москвы таинственно исчезла при прогулке на катере под Астраханью. Двое родителей и ребенок пропали во время поездки на скоростной лодке в Астраханской области. Они двигались в сторону поселка Станья, но так и не добрались до места назначения. Об этом сообщили в главке МЧС по региону

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Четырехлетний малыш без вести пропал после падения в горную реку Абхазии

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