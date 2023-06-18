Звездные сиделки: как домработница Бедроса Киркорова стала его дамой сердца

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Домработница Бедроса Киркорова стала его дамой сердца

Звездные сиделки: как домработница Бедроса Киркорова стала его дамой сердца

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Деловые отношения между звездами российского шоу-бизнеса и их помощницами нередко перерастают в романтические.

Пожилые знаменитости нередко нанимают сиделок или домработниц, чтобы рядом всегда был человек, который и прием лекарств проконтролирует, и скорую вызовет, и компанию на прогулке составит. Однако случается, что сугубо деловые отношения перерастают в романтические, пишет Тeleprogramma.pro.

Издание приводит в пример 91-летнего певца Бедроса Киркорова, который закрутил роман со своей сиделкой — 43-летней Олесей Ивановой из Брянской области. Сама женщина в одном из ток-шоу заявила, что просто помогает престарелому артисту: контролирует прием лекарств, измеряет давление, готовит еду. А вот Киркоров-старший не спешит опровергать слухи о романе с помощницей. Он говорит, что Олеся находится рядом с ним в «режиме 24/7», неустанно заботится о нем, не дает ему самому ничего делать и при этом ни на что не претендует.

В романтических отношениях с нанятой помощницей подозревают и 75-летнего продюсера Бари Алибасов. Он уже второй год всецело доверяет свой быт и здоровье Елене Калининой, приехавшей в Москву из Донецка. Женщина полностью взяла на себя заботы о знаменитом артисте: на ней уборка, приготовление пищи, оплата коммунальных счетов и контроль за самочувствием создателя группы «На-На». На прогулках и в походах по магазинам Елена тоже часто сопровождает Алибасова. Известно также, что у Калининой есть своя комната в апартаментах продюсера.

Услугами домработниц и сиделок часто пользуются и гораздо более молодые знаменитости, отмечает издание. Однако их интересуют как раз профессиональные качества помощниц, а не возможность закрутить с ними роман. К примеру, семья певцов Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой наняла англоязычную няню-филиппинку, которая помогла их дочери с изучением английского языка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров не против романтической связи своего отца с молодой домработницей.

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