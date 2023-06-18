Daily Mail: Абрамович отказался передать Украине деньги от продажи «Челси»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 111 0

Российский бизнесмен отверг требование британского МИД поддержать украинскую армию.

Daily Mail: Абрамович отказался передать Украине деньги от продажи «Челси»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отказался передать средства от его продажи Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, российский бизнесмен в 2022 году выручил 2,3 миллиарда евро от продажи «Челси» американскому инвестору Тодду Боули. После этого британский МИД потребовал от Абрамовича перечислить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако бизнесмен отказался это сделать, так как намерен существенную часть средств направить россиянам, пострадавшим в результате конфликта. В свою очередь Великобритания, отмечает газета, не может без согласия Абрамовича изъять и передать на нужды ВСУ средства от продажи футбольного клуба, даже несмотря на то, что российский бизнесмен находится под санкциями.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. Первого марта 2022 года он объявил о решении продать клуб и передать вырученные средства в благотворительный фонд. Позднее, 10 марта 2022 года, бизнесмен попал в санкционный список Великобритании, а 15 марта меры против него ввел Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал передать Украине конфискованный у российской компании грузовой самолет Ан-124.

+22° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.65
-0.31 91.63
0.66
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по...

Последние новости

21:53
Обидел однажды — обидит и дважды: почему женщины идут на убийство
21:39
Подозреваемый в захвате заложников в банке Астаны оказался наркозависимым
21:26
«Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления
21:12
ВСУ атаковали два объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской области
20:59
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 июня
20:46
Начал говорить: у госпитализированного с инсультом Панфилова отметили улучшения

Сейчас читают

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти
Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Модель впала в кому после пластической операции на Рублевке
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео