Daily Mail: Абрамович отказался передать Украине деньги от продажи «Челси»

Экс-владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отказался передать средства от его продажи Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, российский бизнесмен в 2022 году выручил 2,3 миллиарда евро от продажи «Челси» американскому инвестору Тодду Боули. После этого британский МИД потребовал от Абрамовича перечислить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако бизнесмен отказался это сделать, так как намерен существенную часть средств направить россиянам, пострадавшим в результате конфликта. В свою очередь Великобритания, отмечает газета, не может без согласия Абрамовича изъять и передать на нужды ВСУ средства от продажи футбольного клуба, даже несмотря на то, что российский бизнесмен находится под санкциями.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. Первого марта 2022 года он объявил о решении продать клуб и передать вырученные средства в благотворительный фонд. Позднее, 10 марта 2022 года, бизнесмен попал в санкционный список Великобритании, а 15 марта меры против него ввел Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал передать Украине конфискованный у российской компании грузовой самолет Ан-124.