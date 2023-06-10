Премьер Канады Трюдо объявил о выделении Украине помощи в 375 миллионов долларов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Также Оттава намерена передать Киеву конфискованный в прошлом году российский Ан-124.

Премьер Канады Трюдо объявил о выделении Украине помощи в 375 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

Читайте нас в: Дзен Новости

Канада выделит новую военную помощь Украине на 375 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе визита в Киев, передает Reuters.

Трюдо также заявил, что Канада будет участвовать в программе подготовки украинских военных пилотов. Кроме того, канадский премьер пообещал передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, приземлившийся в Канаде в прошлом году и конфискованный местными властями.

На решение Трюдо уже отреагировали в российском посольстве в Оттаве, назвав его обычным воровством.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — заявил российский посол Олег Степанов в комментарии ТАСС.

Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» был зафрахтован правительством Канады для перевозки ковид-тестов из Китая. Воздушное судно прилетело в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как Канада из-за ситуации на Украине закрыла небо для российской авиации. Тем не менее борт задержали.

В апреле стало известно, что Оттава рассматривает возможность передачи конфискованных российских активов Киеву. Речь шла в том числе о самолете Ан-124, заблокированном в Канаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.64
0.55 89.01
0.97
Любая непогода когда-то заканчивается: китайский гороскоп на неделю с 12...

Последние новости

21:07
«Во всем помогу»: Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
20:58
Любая непогода когда-то заканчивается: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 июня
20:47
В Британии полиция расследует десятки смертей в больнице из-за «халатности»
20:39
Обновленный список: в России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
20:19
Премьер Канады Трюдо объявил о выделении Украине помощи в 375 миллионов долларов
20:07
«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Увидим вживую: два гигантских астероида летят к Земле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео