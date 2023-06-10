Премьер Канады Трюдо объявил о выделении Украине помощи в 375 миллионов долларов

Канада выделит новую военную помощь Украине на 375 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе визита в Киев, передает Reuters.

Трюдо также заявил, что Канада будет участвовать в программе подготовки украинских военных пилотов. Кроме того, канадский премьер пообещал передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, приземлившийся в Канаде в прошлом году и конфискованный местными властями.

На решение Трюдо уже отреагировали в российском посольстве в Оттаве, назвав его обычным воровством.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — заявил российский посол Олег Степанов в комментарии ТАСС.

Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» был зафрахтован правительством Канады для перевозки ковид-тестов из Китая. Воздушное судно прилетело в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как Канада из-за ситуации на Украине закрыла небо для российской авиации. Тем не менее борт задержали.

В апреле стало известно, что Оттава рассматривает возможность передачи конфискованных российских активов Киеву. Речь шла в том числе о самолете Ан-124, заблокированном в Канаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев.