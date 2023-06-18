После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Довольно «твердая» неделя нам предстоит. Этот месяц Лошади так устроен, что сложные, недоброжелательные энергии концентрируются на одной неделе. А позитивные, продвигающие вперед, — на другой.

Будущая неделя будет наполнена энергиями Земли и Металла, что может говорить с одной стороны о некоей устойчивости, структурированности происходящих вокруг событий. С другой — много твердых элементов это упрямство, непроходимость, сложность с коммуникациями. Прорыв наступит ближе к концу недели, когда придут энергии Воды и Дерева и чуть размягчат эту закаменевшую от жары летнюю Землю.

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Понедельник, 19 июня. Ян Земля на Обезьяне

5-tv.ru

Понедельник — основательный день. И прожить его надо уверенно и спокойно. Главное правило этого понедельника — никуда не торопиться и не стремиться переделать кучу дел. Энергии Ян Земли и Обезьяны будут помогать тем, то идет по жизни уверенной поступью.

Планируйте на понедельник дела, связанные с домашним хозяйством, обустройством личного и рабочего быта, занимайтесь созданием уюта вокруг себя. Эти затраты энергии не пройдут даром и добавят толику благополучия в вашу жизнь. Благоприятно организовывать новоселье — жить в новом доме будете долго и с комфортом.

Не стоит в понедельник заниматься сутяжничеством, не надо начинать ремонт и отправляться в долгие путешествия. Кредиты, инвестиционные сделки и покупку имущества тоже лучше отложить на другие, благоприятные даты.

У людей с Тигром в карте и тем, кому не полезна Ян Земля, могут быть неприятности разного рода. Вроде потерь денег, документов и времени.

Вторник, 20 июня. Инь Земля на Петухе

5-tv.ru

Во вторник в мир придет столкновение символов дня и года. Традиционно такие дни — поводы для того, чтобы не заниматься ничем важнее повседневных дел. Но если вам совершенно необходимо провернуть что-то серьезное — будьте готовы к потенциальным задержкам, форс-мажорам и нестыковкам. Главное — соломку подстелить.

Тем, кто привык ходить против ветра энергии дня могут помочь — все задуманное может запросто идти наперекосяк. С другой стороны, столкновение это всегда возможность трансформации. Используйте эту энергию, разрушающую все что можно для того, чтобы освободить место для всего нового.

Энергии вторника могут проявиться повышенной травмоопасностью, потому не рискуйте понапрасну. Свадьбы и путешествия неблагоприятны. Как и переезды, и перестановки мебели в спальне.

Особенно чувствительными к неблагоприятным аспектам дня будут люди с Кроликом и Петухом в карте.

Среда, 21 июня. Ян Металл на Собаке

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В среду энергии будут тоже не сильно расположены нам помогать. Нет это уже не агрессия или разрушение, останется только сопротивление среды. Энергии Земли и Металла будут диктовать свою волю твердо, жестко и бескомпромиссно. Главное — порядок и никаких экспериментов.

День не предназначен для премьер и начал. В эту среду не стоит тратить силы на то, чтобы пробивать стены. Перенесите на другой день старт важного проекта, начало ремонта, выход на новую работу или инвестиционную сделку.

День неблагоприятен для крупных покупок, а вот побаловать себя небольшим психотерапевтическим шоппингом вполне даже можно. Не берите на себя обязательства с точными сроками исполнения — с пунктуальностью может возникнуть оплошность.

Для людей с Драконом в карте день может показаться довольно сумбурным. Но при этом может повезти с деньгами. Выбирайте сами, что вам принесет этот день — нервы или прибыль.

Четверг, 22 июня. Инь Металл на Свинье

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Четверг, наконец, даст передышку. День неплох для того, чтобы быстро и эффективно переделать все важные дела, накопленные ранее, ибо в пятницу в мире снова ожидается столкновение энергий. Тщательно спланируйте день, чтобы уместить в него максимум — с этим поможет энергия Металла.

В четверг стоит заняться всем, что связано с общением и построением взаимоотношений — в этом поможет благоприятный эмоциональный настрой и усилившаяся эмпатия. Планируйте на этот день встречи, свидания, переговоры, разводы и расставания. Последние имеют все шансы пройти максимально спокойно и конструктивно.

У людей со Змеей в карте повышена вероятность форс-мажоров и потерь денег и времени. Срочные и трудные вопросы вам лучше в этот день не решать.

Пятница, 23 июня. Ян Вода на Крысе

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Продолжаем парад разбушевавшихся энергии. Пятница предстанет во всей красе столкновения Лошади и Крысы — символа дня и символа месяца. Это очень эмоциональное столкновение, нервное, импульсивно, истеричное. Ожидайте в этот день неожиданных новостей или внезапных поездок.

Планировать важное на пятницу не желательно. Импульсивность не лучший фон для серьезных дел. Люди могут проявляться очень странно, у кого-то откроется недержание речи, у кого-то страсть к перемене мест, а кто-то будет все время менять свои мнения и решения.

Важного не назначаем. Планы не строим. Ожидания тоже. Особенно не рекомендовано начинать бизнес, ремонт, путешествие или подписывать контракты. Контакты с противоположным полом должны быть максимально безопасными — есть вероятность чего-нибудь заполучить в подарок.

Людям с Лошадью и Крысой в карте день может принести неприятности, связанные с повышенным нервным возбуждением. В итоге все начатое в пятницу может пойти прахом.

Суббота, 24 июня. Инь Вода на Быке

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Суббота, стандартно после шторма дня разрушения — время потихоньку приходить в себя. Все вокруг будет несколько экзальтированно и в хаосе, но это ничего — главное подумать о теле и начать разгребать завалы. Неопределенность и застревание — вот два слова, описывающие жизнь в эту субботу.

Планируйте на весь день полноценный и максимально безмятежный отдых. Лучше всего без выезда из привычной местности. Путешествия не очень благоприятны. Не стоит заниматься экстримом во всех его ипостасях. Не лезьте в горы. Не ломитесь сплавляться по реке. Пожалейте себя и окружающих.

Максимум из дел — только домашняя рутина, общение с близкими людьми и легкий шопинг. К дорогостоящим покупкам лучше пока просто прицениться — прикупить можно будет на следующей неделе. Люди с Козой в карте имеют возможность получить торговую прибыль. Но для этого придется успокоить нервы.

Воскресенье, 25 июня. Ян Дерево на Тигре

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Воскресенье прогонит туман неприятностей, окутавший всю эту неделю. Выглянет солнце оптимизма и подарит нам ощущение очень яркого и успешного дня. Энергии помогут в большинстве задуманного. Не время сидеть в берлоге — выбираемся наружу и за дела.

На воскресенье можно планировать все что душе угодно — от свадеб и свиданий до подписания контрактов и начала новых проектов. Благоприятно начинать ремонт, стройку, переезжать, открывать бизнес и совершать инвестиционные сделки, искать работу и ходить по докторам. Жаль только что многие из этих дел в воскресенье провернуть будет сложновато.

Не очень правильно в воскресенье устраивать рытье канав, каналов, закладывать фундамент и копать огороды.

Люди с Обезьяной в карте могут быть чуть более экзальтированны и нетерпимы к окружающим. Им стоит тщательно контролировать свои действия и словесные выражения.

Удачной нам всем недели!