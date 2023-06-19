Страшные ливни обрушились на Северную Осетию: как ликвидируют последствия

Последствия мощнейшего ливня ликвидируют в Северной Осетии. Основной удар стихии принял на себя Владикавказ. Сильные дожди сопровождались шквалистым ветром. В городе затоплены улицы, повалены деревья, вода стоит на первых этажах домов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Давид Бурнацев оценил масштаб бедствия.

Все началось с простой непогоды — обычный ливень спустя пару часов после начала превратился чуть ли не в апокалипсис. Улицы стали реками, дороги размыты, мощные потоки воды сносят все на своем пути.

Во Владикавказе введен режим ЧС. Из пострадавших домов эвакуируют людей, выходить на улицы не рекомендуют — опасно для жизни.

Сель сошел в районе поселка Южный — там повсюду бурные потоки глины с деревьями, камнями и мусором. Вода уже затопила первые этажи зданий. Хозяева небольших построек кое-как спасают свое имущество.

Спасатели не успевают разгребать завалы. С помощью тракторов пытаются хоть немного расчистить улицы. Но дождь не прекращается.

По словам местных жителей, последний раз с такой же силой город подтапливало в 2009-м. Те события стали для многих уроком и в этот раз люди успели подготовиться.

«Нас затопило во дворе в подвале, все, как всегда: полный двор. В 2009-м году у нас две машины во дворе утонули. Вот если бы я не выехала, наверное, моя б машина тоже утонула», — рассказывает Алла Корнева.

Но даже несмотря на попытки борьбы со стихией — последствия ужасающие. Во многих районах нет электричества. Из-за непогоды закрыт аэропорт, отменены рейсы. По прогнозу, дождь будет идти еще несколько дней. Поэтому службы спасения ведут работы в усиленном режиме.