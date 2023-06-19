На Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

В новой редакции документа запрещается командировать официальные делегации спортсменов на соревнования, если в них участвуют атлеты из РФ или Белоруссии.

На Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schutt

Читайте нас в: Дзен Новости

Министерство молодежи и спорта Украины скорректировало текст приказа в части, где говорится об участии своих спортсменов в турнирах с присутствием атлетов из России и Белоруссии. Теперь вместо слова «запрет» в тексте указано, что страна не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами. Документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Так, в новой редакции запрещается командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, к участию в которых допущены спортсмены из России и Белоруссии.

К слову, в конце марта киевский режим сообщил, что не допустит спортсменов до отбора на Олимпийские игры 2024 года, если в них будут принимать участие российские и белорусские атлеты. Тогда решение осудили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новый тренд под названием гольф захватил россиян.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

7:05
На Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами
6:46
Российские десантники разгромили боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
6:24
ВСУ на южнодонецком направлении лишились больше половины боевиков
6:20
«Я в потоке, я в моменте»: как быть всегда в ресурсе и избежать выгорания
6:01
Детям — отдых, родителям — выгода: как вернуть часть средств за путевку в летний лагерь
6:00
Грачи прилетели: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео