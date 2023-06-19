На Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины скорректировало текст приказа в части, где говорится об участии своих спортсменов в турнирах с присутствием атлетов из России и Белоруссии. Теперь вместо слова «запрет» в тексте указано, что страна не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами. Документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Так, в новой редакции запрещается командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, к участию в которых допущены спортсмены из России и Белоруссии.

К слову, в конце марта киевский режим сообщил, что не допустит спортсменов до отбора на Олимпийские игры 2024 года, если в них будут принимать участие российские и белорусские атлеты. Тогда решение осудили.

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