«Не уходить в жадность»: станет ли брак Булановой и Руднева счастливым

Насколько крепким окажется брак певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева? На этот вопрос ответила нумеролог Ирина Лидерман в интервью изданию «Страсти».

После составления матрицы Пифагора выяснилось, что в семье вся инициатива будет исходить от супруга. Его жене нужно не противиться, а отдаться этому потоку наслаждения.

«У Татьяны в строке 2-5-8 всего две цифры — это говорит нам о том, что только воля случая является основной в построении семьи. У Валерия же целых пять цифр — это значит, что он как можно скорее хочет обрести полноценную семью», — отметила эксперт.

Также Лидерман подчеркнула, что Рудневу нельзя допускать «тяжелых» эмоций вроде злости, гордыни или равнодушия. Дело в том, что день его рождения — 16 число — это кармическая цифра, хранящая в себе истории о прошлых поколениях.

Специалист добавила, что супругу Булановой нужно чаще бывать с родственниками, ведь в его матрице нет четверки. Также это может свидетельствовать о наличии порчи в прошлом.

«А еще по большому количеству троек (у Валерия их целых три) можно сказать, что он настоящий генератор идей — чудесно их воплощать в жизнь или передавать на реализацию другим людям. К тому же, у Валерия повышенное чувство долга, и на него можно положиться. Но ему важно не уходить в жадность», — считает Лидерман.

Буланова, в свою очередь, очень стабильная личность. В ее строке стабильности — шесть цифр, что говорит о потенциале для долгих и крепких отношений. Нумеролог также выделила схожесть характеров у возлюбленных.

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