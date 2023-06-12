У каждого свое число таланта: как по дате рождения понять предназначение ребенка

Под восьмеркой рождаются сильные и выносливые дети.

Как вычислить число судьбы, чтобы правильно определить, в какую секцию отправить ребенка? Конечно же, родители всегда прекрасно чувствуют свое чадо, но иногда малыш настолько нестандартен, что появляется боязнь — вдруг время на обучение будет потрачено зря.

Основательница школы «Нейронумерология» Дарья Колегова рассказала 5-tv.ru, как определить талант малютки с помощью нумерологии. По ее словам, формула весьма простая — необходимо сложить цифры из даты рождения, пока не останется одна.

«Допустим, берем 21.08.2015 и приводим к однозначному числу. То есть число судьбы — это любое однозначное число от одного до девяти. И есть исключение — число 11. Нужно прибавить все цифры: 2 + 1 + 0 + 8 + 2 + 0 + 1 + 5 Получается 10. Это число мы также складываем: 1+0. В итоге выходит один», — объясняет нумеролог.

Также специалист поделилась сайтом, где можно выяснить судьбоносную цифру в режиме онлайн.

Число 1. Руководитель

Такие дети прирожденные лидеры, «капитаны команд». С детства прививайте им умение принимать самостоятельные решения,

ответственность и навык общаться. Такие дети очень активны, энергичны и любознательны. Им скучно со сверстниками и

часто они начинают дружить с ребятами постарше. Поэтому здесь нужно быть внимательнее, ведь такие дети могут рано повзрослеть.

Определяющие черты: лидерство, активность, независимость, самостоятельность, решительность, сила воли, новаторство,

инициативность.

Число 2. Дипломат/консультант

Такой ребенок умеет найти подход ко всем. Он интуитивно «разруливает» конфликтные ситуации. Очень чуткий и миролюбивый малыш. К нему нужно обращаться за помощью.

Определяющие черты: покладистость, уравновешенность, неконфликтность, дипломатичность, умение убеждать, миролюбие, усидчивость.

Число 3. Актер

Такой малыш харизматичен, у него есть талант очаровывать. У него отличное воображение, он что-то постоянно придумывает.

Определяющие черты: жажда внимания, коммуникабельность, воображение, оптимизм, артистизм, искусство владения словом, искренность.

Число 4. Финансист/архитектор

Сосредоточенный, практичный и очень трудолюбивый ребенок. Поощряйте его способности к планированию, подмечайте

детали, развивайте интерес к точным наукам.

Определяющие черты: организованность, самостоятельность, медлительность, практичность, трудолюбие, настойчивость,

терпение, пунктуальность.

Число 5. Ученый/исследователь

У вас очень любознательный ребенок: ему интересно все, что касается окружающего мира. Он быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.

В школе и садике обычно преуспевают, если есть возможность показать свои способности и таланты. Конечно, если учитель

не будет «затыкать» личность.

Определяющие черты: любознательность, непоседливость, свободолюбие, изменение и обновление, находчивость, общительность,

ораторство, изучение языков.

Число 6. Филантроп/доктор

Такие дети очень добрые и чуткие, они всегда хотят всех спасти: от собачки у подъезда до бабушки на переходе. Поощряйте малыша за помощь другим.

Ребенок с цифрой шесть понятливый и наблюдательный. Может быть робким, не стремится быть на виду, но в душе хочет,

чтобы его оценили.

Определяющие черты: эмоциональность, обаятельность, доброта, сострадательность, справедливость, честность, наставничество.

Число 7. Мудрец

У ребенка, рожденного, под семеркой есть врожденная мудрость, он умеет предугадывать, предчувствовать. У него отличная интуиция — поощряйте его аналитические способности.

Он может проявить себя в любой интеллектуальной и творческой среде. Очень мечтательный, нежный, для него

важно одобрение других.

Определяющие черты: проницательность, ум, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность, реализм,

наставничество.

Число 8. Спортсмен

Очень сильный и выносливый ребенок. Как правило, ловкий, всегда подвижный, редко устает. Хорошо усваивает информацию и в большом объеме. Ему нравится достигать успехов.

Определяющие черты: очарование, обаяние, сила воли, стойкость, образованность, практичность,

целеустремленность, духовность.

Число 9. Творец

Это творческий ребенок со своим взглядом на мир. Может быть немного замкнутым в себе.

Поощряйте его в творчестве: учите выражать свои чувства на бумаге, в музыке, танцах.

Определяющие черты: разносторонние интересы, воображение, капризность, терпимость, милосердие, бескорыстие,

всепрощение, артистичность, великодушие.

Число 11. Наставник

Уникальный ребенок, который видит и чувствует этот мир на более тонких уровнях.

Всегда придет на помощь, когда это требуется. Врожденная функция защиты. Но это совершенно не означает, что он тонкой

душевной организации.

Одарен духовностью и возможностью влиять на людей. Малыш — лидер, а задача родителей и учителей научить его не бояться брать на себя ответственность и вести за собой.

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