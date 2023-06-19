ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области

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Игорь Рязов
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Сотрудник украинской военной разведки завербовал жителей региона и отдавал им приказы. Одного из его пособников задержали.

ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые военная разведка Украины готовила против руководителей Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения главным управлением разведки министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — рассказали в ФСБ.

Уточняется, что российские контрразведчики сумели вычислить сотрудника украинской военной разведки, который отдавал приказы завербованным им жителям Запорожской области.

«Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», — добавили в ЦОС.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче и хранении взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала двоих мужчин, намеревавшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске.

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