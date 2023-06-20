«Дни рождения перестают быть в радость»: как теперь живет Елена Камбурова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Актриса Елена Камбурова призналась, что больше не получает удовольствие от дней рождения

«Дни рождения перестают быть в радость»: как теперь живет Елена Камбурова

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Актриса рассказала, что обожает животных и мечтает о том, чтобы им было хорошо.

Прославленная актриса и певица Елена Камбурова на театральной премии «Хрустальная Турандот» рассказала, как она теперь живет. Совсем скоро звезде исполнится 83 года, но превращать это в какое-то грандиозное событие она не собирается.

«Когда переваливаешь за определенную цифру возраста, дни рождения перестают быть в радость», — призналась знаменитость.

Она отметила, что все-таки отпразднует день рождения, но скромно и без шума. Артистка устроит небольшой праздник в любимом театре, передает издание dni.ru.

Камбурова не ждет каких-то дорогих подарков: она лишь хочет мира на планете и того, чтобы животным хорошо жилось. Певица подает хороший пример своим поклонникам и помогает братьям нашим меньшим.

Она бы хотела открыть свой приют, но это слишком дорого. Поэтому она помогает нескольким уже существующим организациям.

Сейчас у Камбуровой живут две кошки, раньше у нее были собаки, она также хотела бы завести еще одну. Но звезда призналась, что в таком возрасте очень тяжело заботиться о «лучшем друге человека».

Актриса уверена, что ею движет любовь ко всему живому, помогая оставаться активной и творческой. Камбурова обожает цветы, деревья и природу в принципе: это ее поддерживает и дает силы.

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