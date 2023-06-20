На уровне подсознания: поможет ли гипноз навсегда избавиться от зависимостей

Чем занимаются гипнотерапевты и какие методы лечения они применяют?

Многие люди сталкиваются с различными формами зависимости, будь то алкоголизм, наркомания, курение, азартные или компьютерные игры. Это не только угнетает самого обладателя вредной привычки, который часто не осознает глубину своих проблем, но также влияет на окружающих, которые вынуждены наблюдать за близкими, которые на что-то «подсели».

Есть ли способ победить эти зависимости?

Психосоматолог Снежанна Тон рассказала изданию «Страсти», что здесь на помощь может прийти гипноз. Это состояние, когда внимание индивида полностью сосредоточено на определенной установке, внедряемой на уровне подсознания специалистом.

Гипноз бывает разного рода: от академического и лечебного, который применяется для помощи людям в сложных жизненных ситуациях, до эстрадного, больше напоминающего театральное представление, и даже криминального, которым злоупотребляют мошенники.

При этом данный способ проявил себя как эффективный метод борьбы с различными зависимостями. Процедуру осуществляет специалист — гипнотерапевт, который помещает сознание пациента в состояние транса и использует различные техники для воздействия на психику человека.

Обычно при лечении различных зависимостей используется классический гипноз. Это вводит человека в состояние глубокого транса с помощью вербальных или зрительных сигналов, а также техник суггестивной терапии, которые являются более мягкими по уровню воздействия.

Однако важно понимать, что такой метод борьбы с зависимостью может быть проведен только с согласия самого человека, и, чтобы процесс был успешным, необходимо осознание им тяжести своего положения.

Как на самом деле проходит сеанс гипнотерапии?

Длительность курса определяется специалистом, исходя из состояния пациента и тяжести его зависимости. Начало работы с гипнотерапевтом обычно следует после окончания курса детоксикации и при отсутствии симптомов «синдрома отмены».

Перед стартом лечения с помощью гипноза специалист ведет беседу с пациентом, оценивает его внушаемость и составляет план лечения. Ключевыми факторами успешной терапии при таком методе являются длительная реабилитация пациента, его социальная адаптация, а также поддержка со стороны близких людей.

В конечном итоге, гипноз может стать эффективным инструментом в борьбе против различных форм зависимости. Но самое главное в этом процессе — желание человека победить свой недуг. При наличии желания и поддержке специалистов любой человек может открыть для себя путь к счастливой и полноценной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что такое гипнокоучинг и стоит ли обходить это стороной.