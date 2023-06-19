Подлодка с туристами, погружавшаяся к «Титанику», пропала с радаров

Подводная лодка с туристами пропала в Атлантическом океане. Они погружались на 3800 метров к затонувшему кораблю «Титаник», чтобы осмотреть легендарное судно. Об этом сообщает BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Между тем неизвестно, сколько человек могли находиться в лодке. Спасатели уже начали свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как среди обломков «Титаника» на дне Атлантического океана найдено ожерелье с зубом мегалодона.