Подлодка с туристами, погружавшаяся к «Титанику», пропала с радаров
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Что известно к настоящему времени и почему люди никак не могут выйти на связь?
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago
Подводная лодка с туристами пропала в Атлантическом океане. Они погружались на 3800 метров к затонувшему кораблю «Титаник», чтобы осмотреть легендарное судно. Об этом сообщает BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.
Между тем неизвестно, сколько человек могли находиться в лодке. Спасатели уже начали свою работу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как среди обломков «Титаника» на дне Атлантического океана найдено ожерелье с зубом мегалодона.
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