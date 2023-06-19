Духи против? Что случилось с пропавшей подлодкой на пути к затонувшему «Титанику»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 767 0

Гидронавт Таврический предположил, что подлодка при погружении к «Титанику» могла сломаться

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; © РИА Новости Анатолий Медведь;5-tv.ru

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Подлодка с туристами пропала с радаров. Куда она могла деться и что произошло с людьми?

Подводная лодка с туристами, пропавшая в Атлантическом океане, могла столкнуться с двумя проблемами. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал гидронавт-исследователь СССР, писатель и океанолог Анатолий Таврический.

Во-первых, конечно, у судна мог произойти технический сбой. Нередки случаи замыкания и возгорания на огромной глубине.

«Но дно там нормальное. Это техническая версия. Вторая версия — это духи», — предположил эксперт.

По его словам, духи пассажиров «Титаника», к которому и погружались туристы, оказались очень недовольны вторжением. Возможно, они были против этого погружения, поэтому помешали ему. Такое мнение выразил Анатолий Таврический.

«Обычно бывает мистическая вещь такая, что как бы духи, утонувшие на „Титанике“, они не разрешают погружение. Такой вариант», — сказал океанолог.

Могло ли погружение действительно потревожить духов — неизвестно. Как только подлодкка пропала с радаров, спасатели приступили к работе. Сколько туристов могло находиться внутри также неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье.

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