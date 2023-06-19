ВСУ обстреляли поселок Озеряновка в ДНР десятью снарядами из РСЗО

Украинские боевики не хотят останавливаться и продолжают стрелять по мирным населенным пунктам.
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel
Украинские боевики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) 19 июня обстреляли поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Нелеповка — н. п. Озеряновка», — написали в Telegram-канале представительства.
По Озеряновке выпустили десять снарядов.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке.
- 19 июн
- Накрыли из «Градов»: ребенок пострадал при обстреле Валуек со стороны ВСУ
- 19 июн
- Не дали выйти на поле боя: ВСУ потерпели очередное фиаско в зоне СВО
- 19 июн
- В Минобороны Израиля опровергли слухи о передаче Киеву танков «Меркава»
- 19 июн
- Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении
- 19 июн
- Шестилетняя девочка подорвалась на украинской мине под Волновахой
- 19 июн
- Бой длился три часа: 23 солдата ВС РФ отбросили более 100 морпехов ВСУ
- 19 июн
- «Мощная» военная промышленность: склады НАТО опустели из-за поставок оружия Киеву
- 19 июн
- Израиль задумался над отправкой до 200 танков на Украину и в Польшу
- 19 июн
- Неприлично много: сколько Киев заплатил за непоставленную военную технику
- 19 июн
- Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
Читайте также
45%
0.34 91.80
0.17
Нашли ошибку?