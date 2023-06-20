Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев разводится с женой

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Алексей Панков
Алексей Панков 70 0

В браке у знаменитости и его спутницы родился сын. С кем будет проживать малыш?

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев разводится с женой

Фото: Instagram* / viktory_chueva

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Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев разводится со своей супругой. Соответствующей новостью поделилась его жена Виктория.

Девушка поблагодарила мужчину за шесть лет брака. Она отметила, что Андрей подарил ей веру в себя, и выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения. Что стало причиной разлада, девушка не рассказала.

«Очень жаль писать такой пост, но это необходимо… Мы с Андреем приняли сложное решение — подать на развод. Без ссор, обид, криков. Как взрослые. Знаю, что многие этого совсем не ожидали, но такова жизнь», — написала Виктория Чуева.

Жена экс-участника «Дома-2» Андрея Чуева объявила о разводеЖена экс-участника «Дома-2» Андрея Чуева объявила о разводе. Instagram* / viktory_chueva

В браке у пары родился сын Саша. Кроме того, Андрей воспитывает дочь Лизу от первого брака. Сам мужчина пока никак не комментировал развод.

Когда состоится расторжение брака, пока информации нет. С 2022 года пара проживала в Египте. Однако сейчас девушка вернулась в Россию.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Юлии Колесниченко обвинил девушку в том, что она плохо справляется со своими обязанностями, а их общие сыновья в опасности.

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