Бывший муж снова напал на Юлию Колисниченко: «Дети предоставлены сами себе»

Вот уже год экс-участники «Дома-2» враждуют, и главным инструментом борьбы становятся их сыновья.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Колисниченко получила публичную претензию с серьезными обвинениями от экс-супруга Тиграна Салибекова. Он заявил, что многодетная мама плохо справляется со своими обязанностями, а их общие сыновья в опасности. Причиной стал отпуск молодой женщины в Турции и пара смелых фото в соцсетях. Она поехала отдыхать с подругой, оставив детей в Москве.

Колисниченко ушла от мужа в мае прошлого года, пара прожила в браке 11 лет. Сыновья Ролан, Эльдар и Баграт остались жить с мамой. Развод положил начало войне между бывшими возлюбленными. До сих пор они судятся за совместно нажитое имущество и скандалят из-за алиментов. Юлия обвиняет Тиграна в неуплате, сообщает фанатам о задолженностях, Тигран защищается. Говорит, что экс настраивает детей против него, ведет себя непристойно и вообще плохая мать. Тут еще и повод веский — в отпуск собралась!

«Дети предоставлены сами себе, зубы выбивают, ночью одни остаются, соседи вызывают милицию, мать на гульках, никто это не видит, все только за алиментами следят: вовремя ли я заплатил», — высказался Салибеков в личном блоге.

Колисниченко тем временем делится с поклонниками впечатлениями и фотографиями в купальниках. Радуется стройной фигуре, раскрывает свои секреты красоты. Своей внешности женщина уделяет много внимания: она прошла через несколько пластических операций, поддерживает форму с помощью массажа и танцев и планирует новые вмешательства во имя идеального тела.

Стоит отметить, на нападки бывшего мужа Колисниченко активно отвечает. Величает абьюзером, рассказывает о пережитых в браке невзгодах и винит в крайне редких встречах с детьми. И — ожидаемо — называет плохим отцом. По словам Юлии, Тигран не ищет общения с сыновьями, а когда видит их, ведет себя агрессивно. Ранее, писал 5-tv.ru, многодетная мама объяснила, за что ее мальчики ругаются матом и кричат на отца.

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