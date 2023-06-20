Никакой Италии: как грузинские вина покорили россиян

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию

Никакой Италии: как грузинские вина покорили россиян

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Итальянские вина отстают в поставках. Почему гражданам России больше по душе грузинские напитки?

Грузинские вина становятся все более популярны в России. Так, Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в нашу страну, даже опередив Италию. Об это сообщает «Коммерсант».

«Только за первые пять месяцев 2023 года импорт грузинских тихих вин вырос на 63%, до 24,15 миллиона литров», — говорится в сообщении.

При этом итальянские вина были поставлены в РФ в размере 23,36 миллиона литров. Однако это не единственные напитки, которые полюбились россиянам. Лидерами поставок в этом году стали также вина из Испании, Франции и Португалии.

Однако, в статье указано, что увеличение поставок напитков из других стран может сильно усложнить бизнес местных виноделов, которые являются их прямыми конкурентами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как интересно провести свой летний отпуск в Грузии.

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