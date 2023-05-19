Все, что мы любим: как интересно провести свой летний отпуск в Грузии

Но нужно помнить и о минусах такой поездки. Как избежать неприятностей обсудили вместе с экспертом по туризму.

Одной из самых интересных стран для отдыха является Грузия. Летом туда можно попасть на экскурсионный или оздоровительный тур. Особенно на фоне возобновления авиасоообщения между странами. Об этом 5-tv.ru заявила руководитель туристической компании Диана Фердман.

«Если мы хотим изучить историческую часть Грузии, то начинать, конечно, же нужно с Тбилиси и несколько дней провести в этом прекрасном городе. Там вас ждет большая интересная экскурсионная программа. Грузия совмещает в себе историю, культуру, прекрасную кухню грузинскую и вина. В общем все, что любят наши туристы», — сказала она.

В том числе в Грузии есть здравницы (общее название санаториев — Прим. ред.). Например, две самых известных находятся в городах Боржоми и Цхалтубо.

С точки зрения оздоровления — это уникальные и красивые места для отдыха и поправления самочувствия. В том числе там, как уточняется, есть радоновые ванны.

Любителям моря Фердман рекомендовала посетить Батуми — отличное место для пляжного отдыха. Однако без минусов тоже не обошлось — системы «все включено» в городе не предусмотрено.

Несколько отелей собирались внедрить подобную схему, однако не нашли в этом смысла. Вокруг есть множество интересных ресторанов в различных ценовых категориях, поэтому каждый сможет найти себе место по карману. Тем более, в регионе можно встретить заведения, где представлены почти все кухни мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиакомпания Red Wings получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну.