Все, что мы любим: как интересно провести свой летний отпуск в Грузии

Руководитель турфирмы Фердман рассказала, как россиянам спланировать свой летний отпуск в Грузии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili; 5-tv.ru
Но нужно помнить и о минусах такой поездки. Как избежать неприятностей обсудили вместе с экспертом по туризму.
Одной из самых интересных стран для отдыха является Грузия. Летом туда можно попасть на экскурсионный или оздоровительный тур. Особенно на фоне возобновления авиасоообщения между странами. Об этом 5-tv.ru заявила руководитель туристической компании Диана Фердман.
«Если мы хотим изучить историческую часть Грузии, то начинать, конечно, же нужно с Тбилиси и несколько дней провести в этом прекрасном городе. Там вас ждет большая интересная экскурсионная программа. Грузия совмещает в себе историю, культуру, прекрасную кухню грузинскую и вина. В общем все, что любят наши туристы», — сказала она.
В том числе в Грузии есть здравницы (общее название санаториев — Прим. ред.). Например, две самых известных находятся в городах Боржоми и Цхалтубо.
С точки зрения оздоровления — это уникальные и красивые места для отдыха и поправления самочувствия. В том числе там, как уточняется, есть радоновые ванны.
Любителям моря Фердман рекомендовала посетить Батуми — отличное место для пляжного отдыха. Однако без минусов тоже не обошлось — системы «все включено» в городе не предусмотрено.
Несколько отелей собирались внедрить подобную схему, однако не нашли в этом смысла. Вокруг есть множество интересных ресторанов в различных ценовых категориях, поэтому каждый сможет найти себе место по карману. Тем более, в регионе можно встретить заведения, где представлены почти все кухни мира.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиакомпания Red Wings получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну.
Читайте также
67%
-0.72 86.50
-1.07
Нашли ошибку?