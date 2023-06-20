«Стал ведомым и внушаемым»: почему Армен Джигарханян не успел переехать в США

Судьба сыграла с именитым артистом злую шутку.

Известный актер театра и кино Армен Джигарханян последние годы жизни планировал провести в США, но судьба сыграла с ним злую шутку. Его бывшая жена Татьяна Власова рассказала изданию dni.ru, почему ее супруг не приехал к ней и в каких она сейчас отношениях с сыном.

Еще в 1988 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену присматривать за ним, налаживать быт. Она выполнила просьбу и уехала в Америку.

Татьяна рассказала, что ее муж хотел провести последние годы жизни в Штатах, где ему больше подходит климат. Все шло к отъезду, но судьба распорядилась иначе.

«Вмешались злые силы, которые все спутали. Я была далеко и, к сожалению, как это часто бывает, поздно узнала о происходящем с мужем в Москве. Он ведь стал многое забывать, стал совершать поступки, которые никогда прежде не делал, стал ведомым и внушаемым», — призналась экс-жена Джигарханяна.

Сейчас в США проживает пасынок легендарного артиста — Степан. Он часто приезжает в Москву, но со своей 80-летней матерью общается редко. Татьяна Сергеевна говорит, что им необязательно каждый день созваниваться, она и так знает о том, что происходит в его жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джигарханян так и не успел жениться на Власовой.