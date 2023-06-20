Лукашенко: Запад будет давить на страны ОДКБ даже после окончания украинского конфликта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

Президент Белоруссии оценил ситуацию в мире, и она совершенно не радует.

Лукашенко: Запад будет давить на страны ОДКБ даже после окончания украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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«Коллективный Запад» будет давить на страны ОДКБ даже после окончания украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами МИД государств — участников блока.

«Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут», — передает слова главы Республики агентство БелТА.

Лукашенко окрестил поведение ряда стран, подконтрольных США, «агрессивной истерикой». Она, по словам политика, заглушает голос разума, который может исправить ситуацию. Президент Белоруссии подчеркнул, что «коллективный Запад» не хотел и не хочет прислушиваться к инициативам Минска.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Службе внешней разведки России прокомментировали текущую ситуацию в зоне СВО.

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