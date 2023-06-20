Уголовное дело возбуждено после взрыва петард в отделении банка в Химках

Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который поджег коробку с петардами и кинул ее в отделение банка в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Следователи выяснили, что 19-летний парень действовал по указаниям некоторых лиц, которые общались с ним по телефону. Незнакомцы представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему парень решил взорвать петарды в отделении банка в Химках.