Уголовное дело возбуждено после взрыва петард в отделении банка в Химках
Молодой человек, совершивший такой поступок, действовал по указаниям некоторых лиц. Что еще удалось выяснить следователям?
Фото: СК РФ
Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который поджег коробку с петардами и кинул ее в отделение банка в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.
Следователи выяснили, что 19-летний парень действовал по указаниям некоторых лиц, которые общались с ним по телефону. Незнакомцы представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему парень решил взорвать петарды в отделении банка в Химках.
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