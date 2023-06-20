Пострадавший в драке с участием Понасенкова* находится в тяжелом состоянии

В крови пострадавшего в конфликте с участием блогера Евгения Понасенкова* и его друга обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Эксклюзивные подробности появились в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что в настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. У него диагностировали большие проблемы с дыханием, сбои в работе внутренних органов, а также ряд осложнений из-за гнойного отита.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт с участием блогера произошел 7 июня. По словам историка, тот гулял вместе со своим другом по Арбату, когда к ним подошел пьяный незнакомец. Когда он якобы начал их оскорблять, приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, после чего тот споткнулся и упал. В больнице мужчине сделали операцию. Врачи до этого диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг.

* — признан в РФ иноагентом.