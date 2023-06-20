Расстройство или норма? Почему люди плачут после секса

Существует несколько объяснений необычному проявлению эмоций. Что же происходит с человеком?

Психолог Станислав Самбурский рассказал о природе посткоитальной дисфории — или, проще говоря, слезах после секса. Это довольно распространенное явление, которое возникает по различным причинам, в том числе из-за физиологических реакций, низкой самооценки, подавленных эмоций или травматических воспоминаний.

При этом универсального научного объяснения для понижения настроения после секса нет. Одна из наиболее распространенных теорий связывает плач после интимной близости с физиологической реакцией на оргазм, передает издание Газета.ру.

Норма ли?

В момент экстаза мозг выделяет гормоны счастья — эндорфины и окситоцин, что вызывает чувства эйфории и привязанности к партнеру. Но после оргазма их уровни быстро снижаются, и настроение может уйти из высокого состояния радости в глубокий «минус» — этот резкий перепад может вызвать чувства опустошения, тоски и ненужности.

Согласно другой гипотезе, после секса человек становится более открытым, а его эмоциональные барьеры снижаются. Это может привести к тому, что подавленные эмоции выбиваются наружу.

Чувства могут варьироваться от страха потерять партнера до низкой самооценки, травматических воспоминаний и беспокойства из-за конфликтов в отношениях. После секса эти барьеры снижаются, а подавленные эмоции вырываются наружу, что и вызывает плач.

Третья гипотеза указывает на влияние сексуальной неудовлетворенности плачущего партнера на его самооценку. Это явление называется сексуальной фрустрацией: оно может проявляться из-за отсутствия сатисфакции после продолжительной прелюдии и сильного сексуального возбуждения, которое ничем не закончилось.

Недостаток оргазма, низкое качество секса или несовместимость с партнером, который не готов удовлетворить сексуальные фантазии другого, могут разочаровать. Это может привести не только к слезам, но и к чувствам обиды и гнева.

Самбурский подчеркнул, что плач после секса — это нормальная реакция тела на сильные эмоциональные переживания и интенсивную физическую нагрузку. Однако, если человек часто ревет после интимной близости или во время нее, может быть целесообразно обратиться к специалисту. Такое поведение может указывать на скрытые проблемы, требующие вмешательства врача.

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