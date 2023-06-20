Ужасное любопытство: руку ребенка в московском метро зажевал интроскоп
В метро Москвы ребенку зажевало руку интроскопом с подвижной лентой
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Детский интерес довел до ужасных последствий.
В метро Москвы маленький ребенок пострадал от интроскопа с подвижной лентой, который необходим для проверки багажа пассажиров. Мальчику затянуло в него руку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
На предоставленном видео он решает проверить, как устроен интроскоп собственными руками, пока мама занята своими делами. Все случилось за считанные секунды — рука ребенка тут же попадет в ход подвижной ленты и ее зажевывает. На крики мальчика и матери сразу прибежал сотрудник столичного метрополитена и отключил работающее устройство.
Пока неизвестно, как себя чувствует малыш.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бездомный мужчина упал на коляску с младенцем в Москве. Житель столицы сидел на парапете, но в один момент потерял равновесие и свалился в пешеходный переход. Именно тогда по нему шла молодая мама со своим ребенком.
Читайте также
38%
0.34 91.80
0.17
Нашли ошибку?