Ужасное любопытство: руку ребенка в московском метро зажевал интроскоп

Детский интерес довел до ужасных последствий.

В метро Москвы маленький ребенок пострадал от интроскопа с подвижной лентой, который необходим для проверки багажа пассажиров. Мальчику затянуло в него руку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На предоставленном видео он решает проверить, как устроен интроскоп собственными руками, пока мама занята своими делами. Все случилось за считанные секунды — рука ребенка тут же попадет в ход подвижной ленты и ее зажевывает. На крики мальчика и матери сразу прибежал сотрудник столичного метрополитена и отключил работающее устройство.

Пока неизвестно, как себя чувствует малыш.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бездомный мужчина упал на коляску с младенцем в Москве. Житель столицы сидел на парапете, но в один момент потерял равновесие и свалился в пешеходный переход. Именно тогда по нему шла молодая мама со своим ребенком.