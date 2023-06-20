В ООН сообщили о продолжении работы с РФ и Украиной по продлению зерновой сделки

Руководство ООН продолжает работать с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Так в офисе Антониу Гутерреша ответили на заявление российской стороны о бесперспективности сделки.

Хак уточнил, что ООН добивается продления действия черноморской зерновой инициативы и меморандума по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений. Организация намерена продолжать эту работу столько, сколько будет возможно, подчеркнул Хак.

Между тем в российском МИД заявили, что ведут дело к тому, чтобы невыполняемые в рамках зерновой сделки договоренности завершились 18 июля.

На днях президент РФ Владимир Путин допустил выход России из зерновой сделки. Он отметил, что «зерновые коридоры», по которым курсируют суда с продовольствием, помимо этого используются врагами России для запуска военных беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Петербурге жестко раскритиковал Запад за обман в зерновой сделке.