Затянуть пояса: в Европе объявлен режим строгой экономии

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В Европе объявлен режим строгой экономии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Людей просят не пользоваться кондиционерами, а чтобы не исчерпать бюджет, власти готовы на крайне непопулярные меры.

Во Франции объявлен режим строгой экономии. На Западную Европу надвигается волна летнего зноя и счета за электричество, которые и так стали неподъемными, могут окончательно разорить и предприятия, и обычных жителей.

Людей просят не пользоваться кондиционерами, а чтобы не исчерпать бюджет, власти готовы на крайне непопулярные меры. Например, всерьез рассматривают инициативу отменить выплаты по больничным листам. Александр Якименко продолжит.

Экономить, экономить и экономить! Французский министр энергетического развития теперь как заклятие повторяет призывы населению снова затянуть пояса, вентили и приготовиться к новому сезону кризиса. Подробности — в репортаже.

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