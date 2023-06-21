Более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан Донбасса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Бастрыкин: более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан ДНР и ЛНР

Более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан Донбасса

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Следствие установило причастность многих сдавшихся в плен в Мариуполе националистов к тяжким преступлениям, в том числе убийствам мирного населения.

Более 30 украинских боевиков приговорены к длительным срокам заключения, в том числе пожизненным, за преступления против мирного населения Донбасса. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, после освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские боевики сдались в плен. В ходе следствия была установлена причастность многих их них к тяжким преступлениям, в том числе убийствам мирных граждан. В суды было направлено 90 уголовных дел, на основании которых более трех десятков боевиков-националистов отправились на длительные сроки в места заключения.

Бастрыкин обратил внимание на то, что до вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России и образования территориальных следственных органов можно было пересчитать по пальцам тех, кто ответил за злодеяния против мирного населения. Сейчас СК добивается реализации принципа неотвратимости наказания, заключил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону начался судебный процесс над членами запрещенной в России группировки «Азов»*. На скамье подсудимых — 24 человека, взятые в плен в Мариуполе. Большинству из них предъявлены обвинения по тяжким статьям.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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