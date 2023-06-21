В Ленобласти психически нездоровый внук едва не забил насмерть деда кочергой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

Получившего множественные травмы пенсионера доставили в реанимацию.

В Ленобласти психически нездоровый внук едва не забил насмерть деда кочергой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Пожилой житель Ленобласти едва выжил после нападения собственного 25-летнего внука, который набросился на него с кочергой.

Инцидент произошел в деревне Большой Луцк Кингисеппского района. По информации 5-tv.ru, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере молодой человек в порыве внезапной агрессии, без объяснения причин многократно ударил своего 68-летнего деда кочергой по голове и телу.

В результате мужчина получил множественные ушибы головы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей тела, а также перелом левой теменной кости. В состоянии средней степени тяжести пенсионера доставили в реанимацию Центральной районной больницы Кингисеппа.

По факту избиения жителя Ленобласти полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Совершившего преступление молодого человека поместили в психиатрическую лечебницу, мера пресечения в отношении него не избиралась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как житель Москвы тайно избивал и морил голодом сына-подростка.

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