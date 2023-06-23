По разные стороны баррикад: Утяшева и Воля сразятся за десять миллионов рублей

Местные жители советовали участникам проекта пить подсоленную воду и не раздеваться.

В киноцентре «Октябрь» прошла премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае». Создателями проекта выступили юморист Павел Воля и телеведущая Ляйсан Утяшева.

Мысль о съемках познавательного и развлекательного шоу пришла в голову знаменитостям после их поездки в Арабские Эмираты. В Дубае однажды они застряли в машине в кишащей змеями и скорпионами пустыне, передает издание dni.ru.

У супругов даже не было мобильной связи, чтобы попросить о помощи. Именно поэтому их проект посвящен выживанию в таких экстремальных условиях — однако и приз составляет внушительные десять миллионов.

Это стало первым шоу, в котором супружеская пара снималась вместе. До этого они не сталкивались на одной съемочной площадке.

«Мы всю жизнь находимся в противоположных командах. Паша в команде „Мечтаю поправиться“, а я, напротив, в команде „Мечтаю похудеть“. Это обречено! И в этом проекте мы тоже будем по разные стороны баррикад», — призналась Утяшева.

В туристическом мегаполисе постоянно фиксируются экстремальные температуры — до 60 градусов жары. Местные жители советовали участникам пить подсоленную воду и не раздеваться, чтобы одежда сохраняла собственную температуру тела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Утяшева рассекретила необычный талант десятилетнего сына от Воли.