Знаменитая гимнастка трогательно поздравила сына с юбилеем и рассказала несколько неожиданных фактов о нем.

Гимнастка Ляйсан Утяшева, супруга комика Павла Воли, в своем личном блоге поздравила сына с днем рождения. У мальчика по имени Роберт первый юбилей, и, конечно же, он не мог остаться без внимания: родители счастливы, что когда-то малыш появился в их семье.

«Десять лет назад ты наполнил мою жизнь светом и смыслом. Ты — икринка не только для меня. Все, кто тебя узнает, влюбляются в тебя без оглядки. Все мои подруги млеют при виде тебя. Так что, девочки, в будущем берегитесь», — написала Ляйсан в своем личном блоге.

Ляйсан Утяшева поздравила сына Роберта с первым юбилеем. Фото: Instagram* / liasanutiasheva

Ранее 5-tv.ru писал, как телеведущий и комик Павел Воля поздравил своего сына Роберта. Юморист назвал мальчика самым добрым и честным человеком в мире. Он не верит, что ему уже десять лет. За этот отрезок Павел пережил с сыном только хорошие, веселые, интересные и важные моменты. Комик рассказал, что сын его никогда не разочаровывал и не подводил. Он — его настоящее счастье.

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