Против Китая: ЕС обнародовал новую стратегию экономической безопасности
ЕС обнародовал новую стратегию экономической безопасности
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru
Брюссель боится попасть в сильную зависимость от внешних ресурсов.
В ЕС представили новую стратегию экономической безопасности. Как пишет австрийское издание Der Standard, она будет направлена в первую очередь против Китая.
Еврокомиссия собирается строже контролировать иностранные инвестиции из Поднебесной. Там боятся попасть в сильную зависимость от внешних ресурсов, как это было с российским газом.
+18° 764 мм рт. ст.
37%
37%
84.25
0.02 92.00
-0.07
0.02 92.00
-0.07
Нашли ошибку?