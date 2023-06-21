Против Китая: ЕС обнародовал новую стратегию экономической безопасности

Брюссель боится попасть в сильную зависимость от внешних ресурсов.

В ЕС представили новую стратегию экономической безопасности. Как пишет австрийское издание Der Standard, она будет направлена в первую очередь против Китая.

Еврокомиссия собирается строже контролировать иностранные инвестиции из Поднебесной. Там боятся попасть в сильную зависимость от внешних ресурсов, как это было с российским газом.