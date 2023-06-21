«Он ничего не сделал, сидел в тюрьме»: Прохор Шаляпин не может простить родного отца?

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 667 0

Прохор Шаляпин призвал с уважением относиться к родителям, несмотря ни на что

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец потерял контакт с родителем еще в детстве. Что между ними произошло?

Певец Прохор Шаляпин благодарен отцу, несмотря на прошлые обиды. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru, комментируя то, что дочь Жерара Депардье перенесла пять пластических операций, чтобы избавиться от сходства с родителем.

«К своим родителям надо относиться с уважением, какими бы они ни были. Мы их не выбираем», — сказал звезда.

Сам артист потерял контакт с родным отцом еще в детстве — когда мальчику было девять лет, тот попал в тюрьму. С тех пор, признался Шаляпин, отец не внес какого-либо вклада в его жизнь.

«Я без золотой ложки рос во рту. К сожалению, мой отец мне ничего не дал ни финансового, ни воспитания, потому что он сидел в тюрьме. Я отпустил эту ситуацию и считаю, что Господь дает нам испытания, чтобы мы их прошли», — отметил исполнитель.

При этом действия дочери Депардье он не осудил, однако счел их странными. По мнению певца, в таких случаях от родителей лучше просто оградиться и отпустить их, а не обижаться всю жизнь и мстить.

Дочь 74-летнего Депардье обвинила отца в том, что он не участвовал в ее взрослении, а также не уделял внимание ее проблемам. За 50 лет своей жизни она пять раз ложилась под нож хирурга, чтобы избавиться от сходства с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, какие операции пережила дочь Депардье.

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