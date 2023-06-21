«День рождения семьи»: дочь Екатерины Стриженовой показала фото со свадьбы

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Алексей Панков
Алексей Панков 419 0

Дочь Екатерины Стриженовой показала фото со свадьбы

«День рождения семьи»: дочь Екатерины Стриженовой показала фото со свадьбы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Торжественная церемония состоялась еще 17 июня.

Младшая дочь актрисы Екатерины Стриженовой Александра вышла замуж. Увидеть снимки с торжественного мероприятия можно в материале издания KP.RU.

«День рождения нашей семьи. Антон и Александра Чурековы», — подписала снимок девушка.

Церемония прошла еще 17 июня, однако раскрыть подробности молодожены решились только сейчас. К примеру, платье для церемонии разработала дизайнер Виктория Андреянова — тетя Александры.

Молодые люди начали встречаться еще в 2015 году. Пара познакомилась во время учебы в гимназии № 1584.

После школы молодые люди поступили в МГУ, правда, на разные факультеты. Новоиспеченный муж является выпускником юрфака, а звездная наследница с отличием окончила факультет «Высшая школа современных социальных наук».

Екатерина Стриженова: «Я не покупаю домой сладости»

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочь Екатерины Стриженовой готовилась к свадьбе. Наибольшие трудности вызвал подбор платья.

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