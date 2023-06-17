Екатерина Стриженова: «Я не покупаю домой сладости»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 52 0

Екатерина Стриженова не покупает домой сладкое

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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При этом телеведущая призналась, что является сладкоежкой.

Екатерина Стриженова не хранит дома сладкое. Об этом телеведущая и актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ГУМе, где прошел традиционный день мороженого.

По признанию Стриженовой, все ее домашние — сладкоежки, поэтому она очень осторожна с конфетами и мороженым. Также она особо переживает за свою фигуру, ведь экран добавляет ей лишние шесть килограммов.

«Я не покупаю домой сладости, потому что, если какая-то сладость есть дома, я ее обязательно найду», — смеется телеведущая.

Более того, даже белка, которую Екатерина Стриженова приютила в прошлом году, стала сладкоежкой. 1 июня питомец телеведущей впервые попробовал шоколад.

«Лежала плиточка шоколада, и она незаметно подкралась. И вы знаете, она стала после шоколада, а был горький шоколад, двигаться в три раза быстрее. Вот что такое глюкоза для мозга», — поделилась Стриженова.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Екатерины Стриженовой рассказала о подготовке к свадьбе.

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