В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон

Эфирная новость 24 0

Участники представили свои новейшие разработки для военного и гражданского судостроения.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

О том, как оснащены наши подводные корабли и на какую работу способны — рассказывали сегодня в Кронштадте. Там стартовал известный на весь мир Международный военно-морской салон.

Две с половиной сотни участников, почти треть которых — это предприятия Петербурга — представили свои новейшие разработки для военного и гражданского судостроения.

Гости салона увидят умные торпеды и мины, новейшие средства борьбы с дронами и комплексы связи, а также сами корабли и беспилотные подводные аппараты.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

4:05
Радость сквозь годы: Как менялся праздник «Алые паруса» с 1968-го по 2023-й
4:05
Суррогат или натуральный продукт: как выбрать качественное подсолнечное масло
4:00
«Война началась на рассвете»: день памяти и скорби 22 июня
3:38
Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших
3:15
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня
3:08
В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
В Херсонской области заявили об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
Восемь жертв, среди них дети: последние подробности автокатастрофы в Дагестане
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео