Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве по случаю Дня памяти и скорби, который в России отмечают 22 июня.

В прошлом году вместе с главой государства память погибших в боях у Могилы Неизвестного Солдата почтили ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции по защите Донбасса.

Сегодня в российских городах в течение всего дня возлагают цветы к монументам павших во время войны и проводят митинги. В прошлом году в столице и регионах дополнительно зажигали лампады, вспоминая о подвиге сограждан.

Почтить память погибших минутой молчания, зажечь свечу памяти и возложить цветы к монументу Великой Отечественной сегодня может каждый россиянин в любом населенном пункте страны.

Владимир Путин учредил День памяти и скорби в октябре 2007 года. Его отмечают 22 июня, потому что именно в этот день в 1941-м нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. В тот день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны рассекретило данные о подвигах советских бойцов в начале ВОВ.