Почти 40 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае
В результате обвалились лестницы между этажами, отрезав пути для спасения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Peng; 5-tv.ru
По меньшей мере 38 человек погибли после взрыва в ресторане на севере Китая: на кухне сдетонировал баллон с газом. Следом пошла цепная реакция — огонь перекинулся на верхние этажи здания, взорвались газовые трубы, обвалились лестницы между этажами, отрезав пути для спасения.
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