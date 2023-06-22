Почти 40 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае

По меньшей мере 38 человек погибли после взрыва в ресторане на севере Китая: на кухне сдетонировал баллон с газом. Следом пошла цепная реакция — огонь перекинулся на верхние этажи здания, взорвались газовые трубы, обвалились лестницы между этажами, отрезав пути для спасения.